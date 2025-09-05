Syndicate start distributie van 1 miljard SYND via airdrop

Tokenomics en distributie Volgens de Litepaper van het project komt er een totale voorraad van 1 miljard SYND-tokens op Ethereum. Daarvan gaat 50,12% naar de community, bovenop de 2% die al via een airdrop is verdeeld. De rest wordt verdeeld onder de treasury (25,87%), investeerders (15,89%) en het team (24,99%). Team- en investeerders­tokens worden pas na een lange lock-upperiode vrijgegeven. Opvallend is dat Syndicate met een model van "emissions" werkt. Elke 30 dagen worden gedurende vier jaar nieuwe tokens uitgegeven, samen goed voor zo'n 80 miljoen extra coins. Daarmee wil het project groei en activiteit blijven stimuleren. SYND. Launching in SEPTEMBER. ↓ pic.twitter.com/faz0dQgMzL — Syndicate (@syndicateio) September 3, 2025 Functie van het SYND-token SYND wordt ingezet als gas token binnen het netwerk en speelt daarnaast een rol bij staking en incentives. Wie deelneemt aan het ecosysteem kan beloond worden in SYND. Volgens de oprichters moet dit ervoor zorgen dat waarde terugvloeit naar de community. Ook heeft het project gekozen voor een juridische structuur in Wyoming (DUNA), waardoor het als een van de eerste "decentralized nonprofit associations" in de VS opereert. Dat geeft het een duidelijk kader richting toezichthouders, zonder afstand te doen van het decentrale karakter. Syndicate geeft ontwikkelaars via SYND meer zeggenschap over hoe transacties worden verwerkt op appchains. Het token krijgt functies als gas, staking en beloningen binnen het netwerk. Meer dan de helft van de supply gaat naar de community, waarmee de nadruk duidelijk ligt op gebruik en betrokkenheid. Of dit ook echt aanslaat, hangt af van gebruik in de praktijk. Als bouwers, developers en gebruikers het token oppakken, kan SYND zich in korte tijd misschien een plek veroveren in DeFi.

