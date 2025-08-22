The post Taiwan Cracks Down on $70M Crypto Fraud appeared first on Coinpedia Fintech News
Taiwanese prosecutors have indicted 14 people in the country’s biggest cryptocurrency money laundering case. The Shilin District Prosecutor’s Office charged them with fraud, money laundering, and organized crime involving over $70 million and 1,500 victims. Authorities are seeking to confiscate 1.275 billion New Taiwan dollars ($39.8 million), allegedly gained through fraudulent activities. This case highlights growing efforts to crack down on crypto-related crimes and protect investors from large-scale scams. Read More About
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.