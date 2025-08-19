Technische analyse Bitcoin: Negatieve divergentie als belangrijk waarschuwingsteken – Einde bullmarkt?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Bitcoin heeft de afgelopen maanden indrukwekkende stijgingen laten zien en noteert momenteel ruim boven de $100.000. De opmars lijkt op het eerste gezicht krachtig, met een reeks hogere toppen en bodems die een gezonde stijgende trend suggereren. Toch beginnen er steeds meer signalen te verschijnen dat de huidige bullmarkt op zijn laatste benen loopt. Eén van de belangrijkste waarschuwingssignalen is de negatieve divergentie in de RSI-indicator, die wijst op afnemend momentum ondanks de recente nieuwe records. Technische signalen wijzen op verzwakkend momentum Bitcoin De Bitcoin koers bevindt zich momenteel rond de $115.000, terwijl de koers 4 dagen geleden nog een nieuwe all-time high bereikte vlak onder de $125.000. In de grafiek was de afgelopen maanden duidelijk een patroon zichtbaar van hogere toppen en hogere bodems, wat normaal gesproken kenmerkend is voor een gezonde stijgende trend. Toch beginnen er barstjes te ontstaan in dit beeld. Een belangrijk signaal hiervoor is de negatieve divergentie die zichtbaar is in de RSI-indicator (Relative Strength Index). Waar de koers vorige week een nieuwe top heeft gevormd, blijft de RSI achter en maakte deze juist een lagere top. Dit wijst erop dat het momentum achter de stijging afneemt en dat we mogelijk op een kantelpunt staan Daggrafiek Bitcoin (BTC/USDT): TradingView Analyse jusstinb Wat is negatieve divergentie? Negatieve divergentie treedt op wanneer de koers hogere toppen neerzet, maar een indicator zoals de RSI juist lagere toppen maakt. Dit verschil duidt erop dat de kracht achter de trend afneemt, ondanks dat de prijs nog stijgt. Het is vaak een voorteken van een correctie of zelfs een trend omkering. Historisch gezien heeft dit patroon bij Bitcoin vaker geleid tot forse dalingen: Begin 2025 zorgde een vergelijkbare negatieve divergentie voor een correctie van circa 30%. In 2021 was een negatieve divergentie zelfs de voorbode van het einde van de bullmarkt en de start van een meerjarige bear market. Welke crypto nu kopen?Wil jij weten welke crypto nu goed is om te kopen? Lees onze handige gids! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue reading Technische analyse Bitcoin: Negatieve divergentie als belangrijk waarschuwingsteken – Einde bullmarkt? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Analyse van de EMA55 en EMA200 In de grafiek zijn de EMA55 (blauw) en de EMA200 (rood) weergegeven. De EMA55 fungeert momenteel als een dynamische steun en beweegt net onder de huidige koers rond de $115.000. Een neerwaartse doorbraak hiervan zou een eerste verzwakkingssignaal zijn. Als de koers dan ook nog onder de steun op $111.980 zakt, dan worden lagere koersen waarschijnlijker. De EMA200, die rond de $103.000 ligt, heeft de afgelopen maanden meerdere correcties opgevangen en geldt als een cruciaal langetermijnsteunniveau. Een doorbraak onder dit niveau zou de stijgende trend definitief breken. Zolang de koers boven deze gemiddelden noteert, blijft de trend technisch gezien stijgend. Maar de negatieve divergentie suggereert dat een correctie richting deze zones steeds waarschijnlijker wordt. Stijgende trend en mogelijk einde bullmarkt Het patroon van hogere toppen en bodems is nog steeds intact. Toch is het belangrijk te beseffen dat trends vaak eindigen wanneer: De koers er niet meer in slaagt (fors) hogere toppen te vormen (wat nu zichtbaar begint te worden). Belangrijke steunniveaus zoals de EMA55 of EMA200 worden doorbroken. Een eerste serieuze waarschuwing zou komen bij een slotkoers onder $111.980, een belangrijk horizontaal steunniveau. Mocht ook de $103.000 (EMA200) breken, dan is de kans groot dat de bullmarkt ten einde is. Een daling richting $90k, $73k en vervolgens nog lager mag dan niet worden uitgesloten. Alleen bij een overtuigende uitbraak boven de $124.000 kan de stijgende trend nieuw momentum vinden. De volgende koersdoelen zouden dan liggen richting $135.000 – $140.000. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Bitcoin of crypto kopen in Nederland wordt steeds makkelijker. Deze handleiding laat de belangrijkste methoden om Bitcoin te kopen zien. Ontdek de voor- en nadelen van exchanges, brokers en peer-to-peer platforms. Stap voor stap leren we u waar en hoe u Bitcoin kunt kopen. Van het kiezen van een betrouwbaar platform tot het uitvoeren van… Continue reading Technische analyse Bitcoin: Negatieve divergentie als belangrijk waarschuwingsteken – Einde bullmarkt? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Conclusie De Bitcoin koers bevindt zich op een kantelpunt. Hoewel de stijgende trend nog intact is, geeft de negatieve divergentie in de RSI een duidelijk waarschuwingssignaal. Historisch gezien hebben dit soort signalen vaak geleid tot forse correcties. Zolang de koers boven de EMA55 en EMA200 blijft, is er technisch gezien nog geen sprake van een bearmarkt, maar de kans op een correctie neemt aanzienlijk toe. Beleggers doen er goed aan de komende weken extra alert te zijn op de genoemde steunniveaus en signalen van een trendbreuk. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Technische analyse Bitcoin: Negatieve divergentie als belangrijk waarschuwingsteken – Einde bullmarkt? is geschreven door Justin Blekemolen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

