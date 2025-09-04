Technische analyse Bitcoin & Solana: koers verwachting

Par : Coinstats
2025/09/04 19:01
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De cryptomarkt staat onder druk. Waar Bitcoin de afgelopen weken duidelijke tekenen van verzwakking liet zien, begint ook Solana te haperen rond cruciale technische niveaus. Beide grafieken geven signalen af die voorzichtigheid rechtvaardigen, maar er ontstaan ook kansen, mocht de markt erin slagen om weer door belangrijke weerstanden heen te breken. Bitcoin koersanalyse: steun en weerstand In de afgelopen weken schreven we over verschillende technische verzwakkingen op de grafiek van Bitcoin. Daarbij hebben we op 19 mei onder meer gewezen op de negatieve divergentie in de RSI die een waarschuwing gaf toen de koers terugviel van een nieuwe all-time high. Bitcoin verloor de afgelopen periode inderdaad terrein en zakte daarbij onder de bodem van begin augustus. Wat direct opvalt, is dat het belangrijke niveau rond $111.980 niet meer standhield. Dit prijsgebied fungeerde eerder als steun, maar is inmiddels omgeslagen in weerstand. Zolang Bitcoin daaronder noteert, blijft de druk op de markt aanwezig. De volgende weerstand voor de bulls ligt iets hoger, tussen $113.485 en $117.429. Pas wanneer die zone overtuigend wordt doorbroken, kan er weer sprake zijn van een herstelpoging richting de toppen. Dan zou de koers ook weer boven het 50-daags voortschrijdende gemiddelde klimmen. Bron: TradingView Jusstinb Op korte termijn zien we lagere toppen en bodems ontstaan, waardoor lagere niveaus niet kunnen worden uitgesloten. Uiteraard staat de koers nog wel steeds boven de EMA200, die nu rond $104.300 ligt, cruciaal. Deze gemiddelde lijn heeft in het verleden vaak gefungeerd als vangnet in correctiefases binnen een bullmarkt. Een slot onder dit niveau zou echter een serieus waarschuwingssignaal zijn dat de stijgende trend op langere termijn aan kracht verliest. Daar vlak onder ligt bovendien de horizontale steun bij $100.700, waardoor de zone tussen $104.000 en $100.700 een belangrijk vangnet is. Als ook die bodem breekt, openen de beren de deur naar aanzienlijk lagere niveaus, met eerst $91.000 en later zelfs $73.700 in beeld. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Bitcoin of crypto kopen in Nederland wordt steeds makkelijker. Deze handleiding laat de belangrijkste methoden om Bitcoin te kopen zien. Ontdek de voor- en nadelen van exchanges, brokers en peer-to-peer platforms. Stap voor stap leren we u waar en hoe u Bitcoin kunt kopen. Van het kiezen van een betrouwbaar platform tot het uitvoeren van… Continue reading Technische analyse Bitcoin & Solana: koers verwachting document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Solana koersanalyse: Fibonacci en rising wedge Na de sterke opleving van de afgelopen maanden is Solana inmiddels aangekomen bij een belangrijk technisch kruispunt. De koers noteert rond de $207 en tikte onlangs de 0,618 Fibonacci-retracement lijn aan, een niveau dat vaak fungeert als stevige weerstand binnen herstelbewegingen. Dit is op zichzelf al een signaal dat de opmars aan kracht kan verliezen, zeker omdat tegelijkertijd een rising wedge patroon zichtbaar wordt in de grafiek. Dit koerspatroon staat bekend als een omkeerpatroon; het duidt erop dat de stijging weliswaar doorgaat, maar met steeds minder overtuiging. Bron: TradingView Jusstinb Wanneer een rising wedge naar beneden wordt doorbroken, volgt vaak een scherpe correctie. Voor Solana zou dat betekenen dat de koers kan terugvallen richting de eerste steun rond de $170, waar ook het 200-daags gemiddelde in de buurt ligt. Het ultieme koersdoel van de rising wedge kan $156 of zelfs $126 zijn, beide belangrijke horizontale steunniveaus die eerder als steun fungeerden. Toch is niet alles nu direct al negatief: mocht Solana erin slagen om boven de weerstand rond $218 uit te breken en te sluiten, dan komt er weer ruimte voor een vervolg omhoog. In dat geval ligt de weg open naar de 0,786 Fibonacci-lijn bij $252, en in een extreem positief scenario kan zelfs de all-time high rond $295 weer in beeld komen. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch

Het bericht Technische analyse Bitcoin & Solana: koers verwachting is geschreven door Justin Blekemolen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

