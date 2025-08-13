Ten Bitcoin ETFs saw a net inflow of 917 Bitcoins today, worth approximately $112 million.

According to PANews on August 13th, Lookonchain monitoring revealed that 10 Bitcoin ETFs saw a net inflow of 917 BTC (approximately $112 million) today, with iShares (Blackrock) receiving 931 BTC, bringing its total holdings to 744,540 BTC (approximately $90.83 billion). Meanwhile, nine Ethereum ETFs saw a net inflow of 124,431 ETH (approximately $583 million), with iShares receiving 70,802 ETH, bringing its total holdings to 3,270,483 ETH (approximately $15.32 billion).
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.