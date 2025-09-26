TeraWulf Plans $3B Debt-Financed Expansion Amid Bitcoin Mining Boom

TeraWulf is moving to raise roughly $3 billion in debt to accelerate build-outs of its data-center footprint, in a financing effort backed by Google, the company’s finance chief said in an interview. The structure being explored would fund expansion of TeraWulf’s facilities to serve both AI workloads and crypto mining demand. According to CFO Patrick […]
