Tesla's board proposes new compensation plan for Musk, saying motivating him is key to achieving goals

PANews reported on September 5th that according to Jinshi, Tesla's (TSLA.O) board of directors proposed a new compensation plan for CEO Elon Musk. Tesla (TSLA.O) stated that motivating Musk is key to achieving its goals and that it is preparing to announce its longer-term CEO compensation strategy. The board proposed establishing a special stock pool. The company is seeking to replenish the employee incentive pool by adding 60 million shares. The board also proposed authorizing an investment in Musk's artificial intelligence company, xAI.
Tesla (TSLA.O) shares rose 1.5% in pre-market trading after its board proposed a new compensation plan for Musk.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.