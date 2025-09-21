Tether CEO: USDT market capitalization exceeds $172 billion, setting a new record

PANews reported on September 21st that Paolo Ardoino, CEO of stablecoin issuer Tether, disclosed data on the X platform, stating that the USDT market capitalization has exceeded $172 billion, setting a new record high. Coingecko data also shows that the current USDT market capitalization has reached $172,020,028,458, with a 24-hour trading volume of $54,165,468,335, bringing the total market capitalization of stablecoins across the entire network to $296.956 billion.

