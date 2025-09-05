The post Tether Expands into Gold Industry appeared first on Coinpedia Fintech News
Tether is planning to expand its gold investments beyond holding $8.7 billion in gold bars. The company aims to invest in gold mining, refining, trading, and royalty businesses to strengthen its backing and diversify its assets. In June, Tether bought a $105 million stake in the Toronto-listed Elemental Altus royalty company and recently added $100 million more. CEO Paolo Ardoino said gold is safer than any currency and a natural complement to Bitcoin, signaling a bold future in gold-backed digital finance.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.