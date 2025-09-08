‘Tether will continue to invest in Bitcoin, gold and land’ – Why?

Par : Coinstats
2025/09/08 17:30
Outlanders
LAND$0.000584-0.68%
WHY
WHY$0.00000002698-25.94%
'Tether will continue to invest in Bitcoin, gold and land' - Why?Is Tether secretly shifting from Bitcoin to gold, or building a fortress of hard assets?
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Viewpoint: Why should we be optimistic about the medium- and long-term trend of the crypto market?

Viewpoint: Why should we be optimistic about the medium- and long-term trend of the crypto market?

The Federal Reserve is expected to cut interest rates before June, followed by a bottoming out in the U.S. stock and crypto markets.
Union
U$0.01093-6.97%
Juneo Supernet
JUNE$0.0933+3.43%
WHY
WHY$0.00000002698-25.94%
Partager
PANews2025/04/11 10:23
Partager
Pi Network Scam Wallet Exposed as Community Sounds Alarm

Pi Network Scam Wallet Exposed as Community Sounds Alarm

The post Pi Network Scam Wallet Exposed as Community Sounds Alarm appeared first on Coinpedia Fintech News The Pi Network community is on high alert after a moderator flagged a scam wallet linked to multiple thefts of Pi tokens. The exposure comes at a critical time, as the project prepares for a potential second token migration and doubles down on wallet security with fresh upgrades like PassKeys. Scam Wallet Exposed In a …
TokenFi
TOKEN$0.01291+1.73%
Wink
LIKE$0.010654-2.14%
Pi Network
PI$0.34586+0.32%
Partager
CoinPedia2025/09/08 19:10
Partager
Carlita, DJ Tennis, and Calamar Crew to Headline AFTER 2049, the Official Closing Event for Asia’s Largest Web3 Conference 

Carlita, DJ Tennis, and Calamar Crew to Headline AFTER 2049, the Official Closing Event for Asia’s Largest Web3 Conference 

AFTER 2049 will be taking over the rooftop of Singapore’s iconic Marina Bay Sands
Partager
PANews2022/09/19 10:00
Partager

Actualités tendance

Plus

Viewpoint: Why should we be optimistic about the medium- and long-term trend of the crypto market?

Pi Network Scam Wallet Exposed as Community Sounds Alarm

Carlita, DJ Tennis, and Calamar Crew to Headline AFTER 2049, the Official Closing Event for Asia’s Largest Web3 Conference 

Forward Industries Raises $1.65B for Solana Treasury Strategy Backed by Galaxy, Jump, Multicoin

Exploring cloud mining as an investment strategy