The annual rate of the US core CPI in August was 3.1%, and the annual rate of the US CPI in August was 2.9%.

PANews reported on September 11th that according to Jinshi, the U.S. core CPI annual rate for August was 3.1%, in line with expectations of 3.10% and the previous reading of 3.10%.
The U.S. core CPI monthly rate in August was 0.3%, in line with expectations and the previous value of 0.30%.
The U.S. unadjusted CPI annual rate in August was 2.9%, in line with expectations of 2.90% and the previous value of 2.70%.
The U.S. CPI monthly rate in August was 0.4%, in line with expectations of 0.30% and the previous value of 0.20%.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.