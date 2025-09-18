The Bitcoin ETF had a net outflow of 209 BTC in a single day, and the Ethereum ETF had a net outflow of 2,430 ETH.

PANews reported on September 18th that according to Lookonchain, 10 Bitcoin ETFs saw a net outflow of 209 BTC (approximately $24.59 million) today , with Fidelity reducing its holdings by 1,003 BTC , currently holding 206,541 BTC (approximately $24.33 billion). Nine Ethereum ETFs saw a net outflow of 2,430 ETH (approximately $11.23 million), with Fidelity reducing its holdings by 6,488 ETH , now holding 782,446 ETH (approximately $3.61 billion).
