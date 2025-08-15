The Bitcoin ETF saw a net inflow of 1,738 BTC on the day, while the Ethereum ETF saw a net inflow of 138,232 ETH.

According to a report from Lookonchain on August 15th by PANews, 10 Bitcoin ETFs saw net inflows of 1,738 BTC (approximately $205 million) that day , with iShares ( Blackrock ) receiving 4,428 BTC (approximately $523 million), bringing its total holdings to 748,968 BTC (approximately $88.4 billion). Nine Ethereum ETFs saw net inflows of 138,232 ETH (approximately $630 million), with iShares ( Blackrock ) receiving 114,069 ETH (approximately $520 million), bringing its total holdings to 3,490,451 ETH .

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.