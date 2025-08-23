The BTC ancient whale who slept for seven years and switched to ETH has a total floating profit of $120 million in spot and contract trading.

PANews reported on August 23rd that according to @ai_9684xtpa, after Ethereum hit a new high, the floating profit of a "BTC whale who had been dormant for seven years and then publicly swapped ETH" also reached a new high, absorbing $120 million in four days. Among them:
- Spot: 105,599 ETH, floating profit of $50.03 million, cost of $4,284;
- Contracts: The cumulative ETH long positions of US$650 million have generated a profit of US$69.99 million, and five addresses hold a total of 135,265 ETH.
