The House of Doge disclosed that its Dogecoin treasury established with CleanCore has accumulated more than 500 million DOGE

PANews reported on September 12th that, according to Globenewswire, the House of Doge, the official corporate arm of the Dogecoin Foundation, announced that its official Dogecoin Treasury, established in partnership with CleanCore Solutions (NYSE American: ZONE), as part of its strategic acquisition plan, now holds over 500 million Dogecoins. This follows the Treasury's previous purchase of 285.42 million Dogecoins, marking a crucial halfway point toward its first milestone of acquiring one billion Dogecoins within 30 days.

