The largest PUMP long position on Hyperliquid has a floating profit of US$7.365 million, and the total floating profit of the account exceeds US$9 million.

PANews reported on September 14th that, according to on-chain analyst @ai_9684xtpa, as PUMP prices hit new highs, Hyperliquid's top 2 account by 24-hour revenue, 0xtyle-imToken washed af, has seen a 5x long position in PUMP, generating a $7.365 million profit. It currently holds 1.94 billion PUMP (worth $14.63 million), making it Hyperliquid's largest PUMP long position. The position opened at $0.003737, with $397,000 in funding paid. Furthermore, its BTC/FARTCOIN/SOL/kPEPE positions have accumulated a $1.791 million profit, bringing the total account profit to $9.186 million.
