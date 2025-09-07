The National Natural Science Foundation of China releases research projects related to stablecoins

PANews reported on September 7 that the National Natural Science Foundation of China released the 3rd emergency management project of 2025, "Research on Global Stablecoin Risk Governance and Cross-border Collaborative Regulatory System", which pointed out that stablecoins, as a digital asset designed to anchor legal currency or specific asset values, have become the core bridge connecting traditional finance and the encryption ecosystem with their potential for efficient cross-border liquidity. Their scale and influence pose a profound challenge to the current international monetary system and the global financial regulatory framework.

