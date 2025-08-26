The Next Federal Reserve FOMC Meeting Triggers Market Speculation

Stripe's bet on future commerce: AI and stablecoins jointly drive the launch of "stablecoin financial accounts" and encrypted payment cards

Stripe's bet on future commerce: AI and stablecoins jointly drive the launch of "stablecoin financial accounts" and encrypted payment cards

At the Stripe Sessions 2025 conference held in San Francisco, Stripe announced the launch of "stablecoin financial accounts" in more than 100 countries around the world. Stripe President John Collison also emphasized how transformational technologies such as artificial intelligence (AI) and stablecoins are reshaping the economy and business, and proposed a key new concept, namely "Agentic Commerce".
Trump Family Pushed Into Crypto By Fragile Financial System

Trump Family Pushed Into Crypto By Fragile Financial System

The post Trump Family Pushed Into Crypto By Fragile Financial System appeared on BitcoinEthereumNews.com. Trump Family Pushed Into Crypto By Fragile Financial System Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. Rubmar is a crypto enthusiast who likes learning and improving constantly. She enjoys reporting on the latest news and developments in the crypto industry. Rubmar also enjoys scrapbooking, crafting, simulation games, and watching football. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/eric-trump-explains-familys-pro-crypto-shift/
French National Assembly temporarily rejects Bitcoin mining proposal due to procedural issues

French National Assembly temporarily rejects Bitcoin mining proposal due to procedural issues

PANews reported on June 19 that according to Bitcoin.com, the French National Assembly recently rejected a proposal for an amendment on Bitcoin mining. The proposal suggested studying the possibility of
