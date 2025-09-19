The number of active wallets that interacted with Aster in the past 24 hours accounted for approximately 7.7% of the total number of Hyperliquid users.

PANews reported on September 19th that according to a post by crypto influencer @calchulus, the number of active wallets interacting with Aster over the past 24 hours accounted for approximately 7.7% of all users on the Hyperliquid platform over the past 2.5 years. Active users of HyperEVM are also steadily increasing, with 3,000-4,000 new wallet migrations occurring daily.
Dune data shows that Aster has added 53,332 new users in the past 24 hours, and Hyperliquid has a total of 688,497 users.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.