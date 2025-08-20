The number of ETH exiting the Ethereum PoS network has increased to over 910,000, while the number of ETH entering the queue has slightly decreased.

PANews reported on August 20th that according to data from the validatorqueue website, the number of ETH waiting to exit the Ethereum PoS network has increased to 910,576, with a waiting time of approximately 15 days and 19 hours. During the same period, 244,481 ETH are waiting to be activated, with an estimated activation delay of approximately 4 days and 6 hours.
