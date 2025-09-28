The probability of the Federal Reserve cutting interest rates by 25 basis points in October is 87.7%.

PANews reported on September 28th that according to CME's "Fed Watch," the probability of the Federal Reserve keeping interest rates unchanged in October is 12.3%, and the probability of a 25 basis point rate cut is 87.7%. The probability of the Federal Reserve keeping interest rates unchanged in December is 3.1%, the probability of a cumulative 25 basis point rate cut is 31.5%, and the probability of a cumulative 50 basis point rate cut is 65.4%. PANews reported on September 28th that according to CME's "Fed Watch," the probability of the Federal Reserve keeping interest rates unchanged in October is 12.3%, and the probability of a 25 basis point rate cut is 87.7%. The probability of the Federal Reserve keeping interest rates unchanged in December is 3.1%, the probability of a cumulative 25 basis point rate cut is 31.5%, and the probability of a cumulative 50 basis point rate cut is 65.4%.