The Royal Government of Bhutan transferred 355.51 BTC to a new wallet, worth approximately $388 million

PANews reported on September 26 that Onchain Lens monitored that the Royal Government of Bhutan has transferred 355.51 BTC (worth US$387.8 million) to a new wallet.

Par : PANews
2025/09/26 15:44
Bitcoin
Ambire Wallet
PANews reported on September 26 that Onchain Lens monitored that the Royal Government of Bhutan has transferred 355.51 BTC (worth US$387.8 million) to a new wallet.

The address that shorted BTC during the Luna crash spent $9.829 million to buy WBTC

PANews reported on September 26th that according to on-chain analyst Ai Yi, despite the market decline following the bearish call by legendary trader Eugene, another well-known smart money address purchased 89.44 WBTC, spending a total of $9.829 million USDT at an average price of $109,897. This address previously shorted BTC during the LUNA/UST crash, generating a profit of $5.16 million and profiting $13.293 million by bottom-fishing in BTC and ETH. The address's most recent BTC reduction was at $115,000.
PANews2025/09/26 16:17
With RLUSD active and validators switching lists, is XRP setting up for a 77 % breakout?

Two rails went live this week for real-world finance on XRPL: redemptions from tokenized Treasury funds into RLUSD and a validator list cutoff that lands in four days. Both change operations now. RLUSD becomes a live redemption rail for tokenized funds Ripple and Securitize now let holders of BlackRock’s BUIDL and VanEck’s VBILL redeem fund […] The post With RLUSD active and validators switching lists, is XRP setting up for a 77 % breakout? appeared first on CoinChapter.
Coinstats2025/09/26 15:34
Based Eggman $GGs Grabs Ethereum Investors’ Focus in 2025 Institutional Presale Rally

Ethereum holders are shifting attention to Based Eggman $GGs, a new crypto token presale making waves in the crypto presale list of 2025 among the top crypto presales.
Blockchainreporter2025/09/18 01:30
