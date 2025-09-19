The Sky community has launched a vote on the proposal to "charge a late penalty for MKR upgrades to SKY"

PANews reported on September 19th that Sky (formerly MakerDAO) announced on the X platform that voting has opened on a proposal to implement a late upgrade penalty for MKR to SKY. As part of the ongoing MKR to SKY upgrade process, Sky Atlas has specified that an executive vote on September 18, 2025, will set a 1% late upgrade penalty for the new MKR to SKY conversion contract. If the vote passes, all MKR to SKY upgrades will be subject to a 1% late upgrade penalty starting September 22, 2025. Thereafter, the late upgrade penalty will gradually increase by 1% every three months.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.