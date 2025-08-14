The three major U.S. stock indexes opened lower, with Canaan Inc. falling 7.7%.

PANews reported on August 14th that the three major U.S. stock indexes opened lower, with the Dow Jones Industrial Average down 0.34%, the S&P 500 down 0.27%, and the Nasdaq down 0.29%. Canaan Inc. (CAN.O) fell 7.7% after its third-quarter sales guidance fell short of expectations.
