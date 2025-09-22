PANews reported on September 22 that according to monitoring by on-chain analyst @ai_9684xtpa, the top three GIGGLE token holders are the single addresses with the highest total profits. They have made a profit of US$557,000 by buying 15 BNB, with a return rate of 2147%. 16 hours ago (after CZ first forwarded the donation plan), he bought 32,355 tokens at an average price of $0.7537. He has now sold more than half of his holdings in batches at an average price of $8.29, and still holds 16,500 tokens.PANews reported on September 22 that according to monitoring by on-chain analyst @ai_9684xtpa, the top three GIGGLE token holders are the single addresses with the highest total profits. They have made a profit of US$557,000 by buying 15 BNB, with a return rate of 2147%. 16 hours ago (after CZ first forwarded the donation plan), he bought 32,355 tokens at an average price of $0.7537. He has now sold more than half of his holdings in batches at an average price of $8.29, and still holds 16,500 tokens.

The top three GIGGLE token holders have now earned $557,000, a return of 2147%.

Par : PANews
2025/09/22 17:40
Binance Coin
BNB$1,022.35-3.10%
Moonveil
MORE$0.08497-3.58%
TokenFi
TOKEN$0.01201-11.88%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Nowchain
NOW$0.00549-1.61%
Giggle Fund
GIGGLE$25.98+73.20%

PANews reported on September 22 that according to monitoring by on-chain analyst @ai_9684xtpa, the top three GIGGLE token holders are the single addresses with the highest total profits. They have made a profit of US$557,000 by buying 15 BNB, with a return rate of 2147%.

16 hours ago (after CZ first forwarded the donation plan), he bought 32,355 tokens at an average price of $0.7537. He has now sold more than half of his holdings in batches at an average price of $8.29, and still holds 16,500 tokens.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Dogecoin Price Prediction: Is $1 Remotely Possible? Experts Suggest Pivoting to Cardano and Digitap

Dogecoin Price Prediction: Is $1 Remotely Possible? Experts Suggest Pivoting to Cardano and Digitap

The Dogecoin price reaching $1 is slowly becoming a distant dream; can a memecoin be valued as much? With utility-backed altcoins having actual use cases besides being a store of value, experts suggest buying the Cardano coin and Digitap ($TAP). $TAP, underpriced at $0.012 in the first presale round, is a top crypto to buy […] The post Dogecoin Price Prediction: Is $1 Remotely Possible? Experts Suggest Pivoting to Cardano and Digitap  appeared first on Live Bitcoin News.
1
1$0.00742-23.92%
TAP Protocol
TAP$0.376-1.31%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.001485-16.00%
Partager
LiveBitcoinNews2025/09/22 18:00
Partager
MetaMask Stablecoin mUSD Breaks Supply Milestone in 7 Days: Details

MetaMask Stablecoin mUSD Breaks Supply Milestone in 7 Days: Details

MetaMask's mUSD stablecoin has seen its circulating supply jump from 15 million to 65 million within 7 days. The post MetaMask Stablecoin mUSD Breaks Supply Milestone in 7 Days: Details appeared first on Coinspeaker.
Partager
Coinspeaker2025/09/22 18:32
Partager
Unveiling Strategic Moves On Coinbase Prime

Unveiling Strategic Moves On Coinbase Prime

The post Unveiling Strategic Moves On Coinbase Prime appeared on BitcoinEthereumNews.com. BlackRock ETH Deposit: Unveiling Strategic Moves On Coinbase Prime Skip to content Home Crypto News BlackRock ETH Deposit: Unveiling Strategic Moves on Coinbase Prime Source: https://bitcoinworld.co.in/blackrock-eth-deposit-coinbase-2/
BRC20.COM
COM$0.017374-0.20%
Ethereum
ETH$4,183.1-6.31%
Partager
BitcoinEthereumNews2025/09/18 06:07
Partager

Actualités tendance

Plus

Dogecoin Price Prediction: Is $1 Remotely Possible? Experts Suggest Pivoting to Cardano and Digitap

MetaMask Stablecoin mUSD Breaks Supply Milestone in 7 Days: Details

Unveiling Strategic Moves On Coinbase Prime

XRP Price Targets $3.3 Breakout After Support Retest and Adoption

Why Investors Recognize BullZilla as the Best Crypto Presale Now While Chainlink and WLFI Expand DeFi Solutions