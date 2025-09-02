The two addresses received a total of 185,000 ETH, with a total value of US$798 million.

PANews reported on September 2nd that Onchain Lens monitoring revealed that two addresses received a total of 185,000 ETH, valued at $798 million. Address 0x9f1 received 175,000 ETH, valued at $754 million, while address 0x7d9 received 10,000 ETH, valued at $43.09 million. The identities of these wallets have yet to be confirmed.
