The two addresses spent $5.02 million and $500,000 respectively on TRX in the past two days.

2025/08/25 18:05
Tron
Smart Blockchain
AgentXYZ
PANews reported on August 25th that Lookonchain monitoring revealed a whale and a smart money address purchasing TRX. Yesterday, whale TNQsyU spent 5.02 million USDT to purchase 13.73 million TRX. Smart trader TWfFe1, who previously profited $2.77 million from TRX trading, spent $500,000 to purchase 1.414 million TRX an hour ago.

CZ: Did not participate in Nano Labs' current round of operations, but still strongly supports BNB strategy

PANews reported on June 24 that Nano Labs Ltd had previously announced that it would use BNB as its only strategic reserve and inject $500 million. CZ said that he
PANews2025/06/24 19:19
A new wallet deposited 4.16 million USDC into HyperLiquid and opened a HYPE long position with 10x leverage

PANews reported on July 4 that according to Onchain Lens monitoring, a newly created wallet deposited 4.16 million USDC into HyperLiquid and opened a HYPE long position with 10x leverage.
PANews2025/07/04 17:27
5 Cryptos to Explode Amid Bitcoin's (BTC) New All-Time High Milestone

Bitcoin has done it again. On August 14, 2025, the world's largest cryptocurrency smashed through the long-awaited barrier of $124,000, marking a new all-time high and sending shockwaves through the financial world.
Cryptodaily2025/08/25 18:34
