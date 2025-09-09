The U.S. SEC Crypto Task Force will hold a roundtable on financial regulation and privacy on October 17.

PANews reported on September 9th that the SEC 's Crypto Task Force will host a public roundtable discussion on financial surveillance and privacy at its Washington, D.C., headquarters on October 17th . The meeting will feature experts in privacy technology and focus on digital asset regulation and personal data security policies. Registration is required for the in-person event, which will be livestreamed online. The SEC stated that understanding the development of privacy tools will inform crypto policy and promote U.S. leadership in fintech.
