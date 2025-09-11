The US SEC has extended the review period for Franklin’s XRP ETF listing application to November 14.

PANews reported on September 11th that the U.S. Securities and Exchange Commission ( SEC ) has extended the deadline for a final decision on the Cboe BZX exchange's application for listing and trading rule changes for the Franklin XRP ETF to November 14 , 2025. The SEC previously initiated the relevant review process on June 17th . The extension is intended to provide the SEC with more time to evaluate the application and related issues.

