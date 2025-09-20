The whale/institution that purchased ASTER for 7.5 million USDT is suspected of hedging its short position on Hyperliquid.

PANews reported on September 20 that according to on-chain analyst Yu Jin's monitoring, the whale/institution that purchased ASTER for 7.5 million USDT was not nakedly long ASTER. An associated wallet of this address performed hedging or funding fee arbitrage operations on Hyperliquid: it shorted 6.486 million ASTER with 3x leverage (the same amount as the spot purchase). This should be a hedging or arbitrage of funding fees (the current rate on Hyperliquid is positive, that is, longs pay shorts for funding fees, and the annualized rate is as high as 450%).
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.