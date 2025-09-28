The “whale that held 24.29 million XPL yesterday” has transferred the tokens, and the receiving address has not yet transferred or sold them.

PANews reported on September 28 that according to on-chain analyst @ai_9684xtpa, the "mysterious whale who held 24.29 million XPL yesterday" had transferred the tokens to the address 0x57d...02dd1 at 10:30 last night, and then transferred them to the Plasma mainnet via the Hyperliquid cross-chain bridge. The receiving address has not yet transferred or sold the tokens, which are worth US$39.6 million.

