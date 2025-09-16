The whale who bought 2 million HYPE at an average price of $8.68 9 months ago has made a profit of $89.8 million and may be taking profits.

PANews reported on September 16th that according to Lookonchain monitoring, a whale purchased 2 million HYPE tokens nine months ago at an average price of $8.68, totaling $17.4 million, and staked them across nine wallets. The value of these tokens has now increased to $107.2 million, representing a net profit of $89.8 million. Seven days ago, the whale requested to unlock the staked tokens and received them 21 hours ago, leading to speculation that they may soon sell them for a profit.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.