The WLFI project team is suspected of adding liquidity to WLFI on the Solana network in the early morning

PANews reported on September 1st that according to monitoring by on-chain analyst Ember, the WLFI project team transferred 10 million USDC from Ethereum to the Solana network 5 hours ago, and then bought 5 million of the USDC for 24,394 SOL.
This should be in preparation for adding liquidity to WLFI on the Solana network.
