Three Rate Cuts Coming: What This Means for Your Crypto Portfolio

Press enter or click to view image in full size
Three Rate Cuts Coming
The signals are getting stronger. Three rate cuts now seem likely before year-end.
This isn’t just market speculation anymore. The data is telling a clear story. And for crypto investors, this could be huge.
The Global Rate Cut Tsunami is Here
Here’s what caught my attention immediately. 88 rate cuts worldwide have happened this year already. That’s the most since 2020.
Think about that number for a moment. While the Fed stayed put, everyone else cut aggressively. Canada, the ECB, and dozens of other central banks moved first.
Bank of America calls this the third fastest global cutting cycle on record. The Fed is now playing catch-up, not leading.
I remember similar patterns before major market shifts. The writing is on the wall.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.