Tom Lee: Fed Cuts Could Boost Bitcoin, Ethereum, and Tech

Tom Lee, Chairman of BitMine, told CNBC that if the Federal Reserve cuts interest rates, the biggest winners will be the Nasdaq 100, especially the Mag 7 and AI sectors, along with Bitcoin and Ethereum. He expects these assets to see a sharp rally in the next three months. Small-cap stocks and financial sectors could also benefit from the rate cuts, boosting investor confidence across multiple markets.

