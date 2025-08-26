Tom Lee forwarded the views of his fund analyst: ETH may bottom out at $4,300 and start to rebound to a new high

PANews reported on August 26 that BitMine Chairman Tom Lee forwarded the views of its fund analyst Mark Newton, saying that ETH currently has a good risk-return ratio and is expected to bottom out at $4,300 in the next few hours and begin to rebound to a new high, with a target price range of $5,100 to $5,400-5,450.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.