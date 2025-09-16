Tom Lee voorziet monsterstijging voor Bitcoin en Ether in 4e kwartaal

Par : Coinstats
2025/09/16 15:46
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De bekende analist Tom Lee van Fundstrat en voorzitter van BitMine verwacht dat Bitcoin en Ether de komende drie maanden fors in waarde kunnen stijgen. Volgens hem zorgen een verwachte renteverlaging van de Amerikaanse centrale bank en een verbetering van de wereldwijde liquiditeit voor de perfecte omstandigheden voor een nieuwe rally. Renteverlaging goed voor vertrouwen Lee sprak maandag op de Amerikaanse zender CNBC. Hij wees erop dat de Federal Reserve naar verwachting woensdag de rente met 25 basispunten verlaagt. De markt acht de kans op een grotere verlaging van 50 basispunten klein, ongeveer 4 procent. Toch is volgens Lee zelfs een bescheiden verlaging voldoende om het vertrouwen te herstellen en de liquiditeit te vergroten. “De Fed kan opnieuw vertrouwen geven door te laten zien dat we weer in een cyclus van versoepeling zitten,” aldus Lee. “Een renteverlaging is een echte verbetering van de liquiditeit.” Vergelijking met 1998 en 2024 Lee vergelijkt de huidige situatie met eerdere periodes waarin de Fed op een “extended pause” stond en vervolgens de rente verlaagde, zoals in september 1998 en 2024. In beide gevallen zorgde dat voor een krachtige stijging van risicovolle assets. Hij verwacht dat Bitcoin en Ether opnieuw zo’n reactie zullen laten zien. “Ze zouden de komende drie maanden een monster move kunnen maken,” zei Lee. “Een enorme stijging.” Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Tom Lee voorziet monsterstijging voor Bitcoin en Ether in 4e kwartaal document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Bitcoin en Ether gevoelig voor monetair beleid Op de vraag of Bitcoin en Ethereum nog steeds risicovolle beleggingen zijn, antwoordde Lee dat vooral Bitcoin sterk gevoelig is voor monetair beleid en liquiditeit. Ether deelt die eigenschap, maar heeft volgens hem nog een extra groeifactor. Volgens Lee is Ethereum namelijk een platform waar kunstmatige intelligentie en financiële markten samenkomen. Hij spreekt van een “ChatGPT moment” voor crypto. “Ethereum handelt bijna als Wall Street in 1971, toen de dollar loskwam van de goudstandaard en er een golf van innovatie volgde,” aldus Lee. “Ethereum is in essentie een groeiprotocol.” BitMine koopt massaal Ether BitMine, waar Lee voorzitter is, speelt in op deze visie door zelf grootschalig Ether te kopen. Het bedrijf maakte maandag bekend dat het 10,77 miljard dollar aan cash en crypto bezit, waarvan 9,7 miljard dollar in Ether. Dat komt overeen met 2,15 miljoen munten, bijna 1,8 procent van het totale aanbod. 1/6 BitMine provided its latest holdings update: $10.771 billion in total crypto + “moonshots” – 2,151,676 ETH at $4,632 per $ETH tokens – 192 $BTC coins – $214 million Eightco stake (NASDAQ-$ORBS) – unencumbered cash $569 million Keep reading Link… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) September 15, 2025 Lee stelt dat de samenkomst van Wall Street die naar de blockchain beweegt en de opkomst van agentic AI een supercyclus voor Ethereum in gang zet. Op het moment van schrijven noteert Ether rond 4.500 dollar. Dat is weliswaar 2,7 procent lager dan een dag eerder, maar bijna 5 procent hoger dan een week geleden. Bitcoin staat rond 115.000 dollar. Volgens Lee kan de combinatie van een eerste renteverlaging in 2025, een ruimer monetair beleid en sterke seizoenspatronen zorgen voor een krachtige slotfase van het jaar. Daarmee zouden Bitcoin en Ether een van de opvallendste beleggingskansen van 2025 kunnen worden. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch

Het bericht Tom Lee voorziet monsterstijging voor Bitcoin en Ether in 4e kwartaal is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

