Tongyi Qianwen: Launch of Qwen3-Max-Preview

PANews reported on September 5th that Alibaba's Tongyi Qianwen announced the release of Qwen3-Max-Preview, its largest model to date, boasting over 1 trillion parameters. It is now available through Qwen Chat and the Alibaba Cloud API. Benchmark tests show that its performance surpasses Tongyi Qianwen's previous best, the Qwen3-235B-A22B-2507. Internal testing and early user feedback confirm its enhanced performance, broader knowledge base, and superior performance in conversation, task handling, and command following.

