Trader Who Predicted Solana’s $295 ATH Shares When SOL Could Surpass $300, Says This Coin Will Explode 5000% Before It Happens

Par : Coinstats
2025/09/08 04:00
Solana
SOL$207,35+%3,56
Movement
MOVE$0,1183+%0,50
XYZ.Trades
TRADER$0,0008312-%12,87
Aethir
ATH$0,03027+%1,00
Notcoin
NOT$0,001958+%2,13
Solana (SOL) has already captured renewed interest after showing signs of breaking out of a prolonged ascending triangle. Technical analysts have pointed out that the move could set the coin on track to revisit the $300 level, a threshold not seen since its $295 all-time high.  The excitement has ignited new discussions about the best
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Altcoin Whales Have Been Very Active in Recent Hours: Here Are Their Critical Trades

Altcoin Whales Have Been Very Active in Recent Hours: Here Are Their Critical Trades

Cryptocurrency whales have been quite active in altcoin trading in recent hours. Here's what you need to know. Continue Reading: Altcoin Whales Have Been Very Active in Recent Hours: Here Are Their Critical Trades
Altcoin
ALTCOIN$0,0006+%10,43
SphereX
HERE$0,00022+%5,26
Partager
Coinstats2025/09/08 04:03
Partager
Interview | HIVE CFO: Hydro-cooled mining and AI cloud give us an edge post-halving

Interview | HIVE CFO: Hydro-cooled mining and AI cloud give us an edge post-halving

As Bitcoin mining enters a new chapter post-halving, HIVE Digital Technologies is taking a measured, ambitious approach to growth. In this interview, Darcy Daubaras, CFO of HIVE, offers an inside look at how the company plans to scale its hashrate…
Edge
EDGE$0,37096-%2,55
Cloud
CLOUD$0,08093+%3,68
HIVE
HIVE$0,2009+%0,75
Partager
Crypto.news2025/06/19 01:52
Partager
Walrus Airdrop Rolls Out $WAL With 96% Supply Still Untouched

Walrus Airdrop Rolls Out $WAL With 96% Supply Still Untouched

Walrus Airdrop has entered its first phase. Early users already received $WAL tokens, but the program still has a long way to go. Only 4% of the 10% allocation has been distributed, leaving most of the pool untouched. The rollout connects token rewards with native staking, liquid staking options, liquidity pools, and an access pass tied […] The post Walrus Airdrop Rolls Out $WAL With 96% Supply Still Untouched appeared first on CoinChapter.
TokenFi
TOKEN$0,01275+%2,08
NodeGO Token
GO$0,00035+%6,06
Walrus
WAL$0,4241+%0,83
Partager
Coinstats2025/09/08 04:18
Partager

Actualités tendance

Plus

Altcoin Whales Have Been Very Active in Recent Hours: Here Are Their Critical Trades

Interview | HIVE CFO: Hydro-cooled mining and AI cloud give us an edge post-halving

Walrus Airdrop Rolls Out $WAL With 96% Supply Still Untouched

Analyst Caps Ripple’s XRP Cycle Target at $20—How Realistic is the Prediction?

Crypto Endorsements Get A Makeover As Athletes Avoid Scandal Traps