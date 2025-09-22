Triple Witching and Crypto: What Today’s $5.3 Trillion Event Means for Bitcoin

Press enter or click to view image in full size
$5.3 Trillion Event Means for Bitcoin
What I’m Watching: The Triple Witching Storm
I woke up this morning knowing something big was happening. Today marks one of the most significant events in traditional markets. It’s called Triple Witching.
This isn’t just another trading day. We’re looking at $5.3 trillion in options expiring. That’s trillion with a “T.”
Here’s what makes this different: Triple Witching happens only four times yearly. It occurs on the third Friday of March, June, September, and December. Today is that September moment.
Why I Pay Attention to Traditional Markets as a Crypto Trader
Many crypto traders ignore traditional markets. I think that’s a mistake.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.