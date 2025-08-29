Tron has voted to reduce network fees by 60%.

PANews reported on August 29th that, according to DL News, Tron (Tron) has decided to reduce its transaction fees by 60% after network usage costs doubled last year. The fee reduction proposal was approved by the network's block producers on Friday. In an X-platform post announcing the approval, Justin Sun stated, "In the short term, Tron's profitability will be impacted by the 60% reduction in network fees, but in the long term, profitability will improve as users and transaction volume on the Tron network increase." He added that Tron's Super Representatives will review network fees on a quarterly basis going forward.

