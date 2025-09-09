Trump administration plans to release report criticizing Bureau of Labor Statistics soon

PANews reported on September 9th that the Wall Street Journal reported that, five weeks after President Trump fired the head of the U.S. Bureau of Labor Statistics, his advisers are preparing a report outlining flaws in the agency's employment data. The report, prepared by the Council of Economic Advisers, provides a critical review of the BLS and outlines its history of revisions to employment data. The Trump administration is considering releasing the report in the coming weeks. The BLS will release revised annual non-farm payroll data tonight (September 9th).

