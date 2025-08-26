Trump announces dismissal of Fed Governor Cook

PANews reported on August 26 that US President Trump announced the immediate removal of Federal Reserve Board member Lisa D. Cook from her position in accordance with Article II of the US Constitution and the Federal Reserve Act as amended in 1913.
The reasons for his removal include allegations of providing false information in mortgage agreements. According to a criminal referral report filed by the Federal Housing Finance Agency on August 15, Cook had stated properties in Michigan and Georgia as his primary residence in two separate documents, a practice deemed fraudulent and potentially criminal. This incident raises questions about his integrity and competence as a financial regulator.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.