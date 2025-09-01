Trump Corruption Coin zet satire in op crypto

Par : Coinstats
2025/09/01 02:01
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.803+5.48%
Hyperliquid
HYPE$45.09+2.80%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.002785-4.26%
BRC20.COM
COM$0.018787-0.04%
SentraNet
SENT$0.000019-29.62%
OP
OP$0.705+0.42%
Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   Gouverneur Gavin Newsom kondigt de lancering aan van de satirische Trump Corruption Coin, bedoeld als reactie op Donald Trump’s groeiende aanwezigheid in de cryptowereld. De memecoin mengt politieke spot met de hype rond digitale tokens en weet daarmee de aandacht van kiezers én beleggers te vangen. Het initiatief legt met een knipoog bloot hoe de cryptomarkt en politiek steeds meer in elkaar grijpen. Trump Corruption Coin als politieke satire Met deze aankondiging pakt Newsom op opvallende wijze de kans om zijn boodschap kracht bij te zetten. Hij bestempelde Trump als “één van de grootste grifters van onze tijd” en gebruikt de munt om de vreemdheid van diens cryptoprojecten te benadrukken. Waar Trump zijn succes vooral afmeet aan miljoenenopbrengsten uit digitale activa, wil Newsom de winst van zijn coin juist inzetten voor doelen die het democratisch proces moeten versterken, zoals redistricting en kiezersvoorlichting. Zo verandert de munt van een simpele grap in een instrument om politieke betrokkenheid tastbaar te maken. Gavin Newsom: “We’re about to put a meme coin out.” Kara Swisher: “Is it going to be gold Gavin Coin?” Newsom: “No, it’s Trump Corruption Coin… this is one of the great grifters of our time… His family is sent out before these foreign trips doing deals.The crony capitalism… pic.twitter.com/HNknqlm9Gi — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) August 29, 2025 Newsom’s campagne en inzet van memecoins De Trump Corruption Coin staat niet op zichzelf, maar vormt een logisch verlengstuk van Newsom’s bredere initiatief “Campaign for Democracy”. Dit programma draait om het vergroten van transparantie en het aanscherpen van democratische spelregels. Door satire te koppelen aan blockchain toont hij dat memecoins meer kunnen betekenen dan alleen kortstondig vermaak of snelle winst. In dit geval worden ze een strategisch hulpmiddel, bedoeld om het gesprek over macht en integriteit op een eigentijdse manier open te breken. Zo verandert het digitale rumoer rond memecoins in een aanleiding voor een serieus maatschappelijk gesprek. De cryptowinsten van Trump onder de loep Aan de andere kant van dit verhaal staan de indrukwekkende winsten die Trump de afgelopen jaren in de cryptowereld heeft geboekt. Sinds 2022 heeft hij miljarden verdiend via memecoins, NFTs en tokenverkopen. Zijn bedrijf, Trump Media and Technology Group, meldde zelfs meer dan twee miljard dollar aan digitale activa in bezit te hebben. Analisten schatten bovendien dat bijna de helft van zijn vermogen sinds zijn politieke periode voortkomt uit cryptoprojecten. Het zijn cijfers die de kritiek van Newsom extra lading geven: terwijl Trump crypto gebruikt als bron van rijkdom, zet hij satire in om een tegengeluid te laten klinken. Trump’s $3 Billion Crypto Grab: The Presidency Is Not a Profit Scheme Post: Donald Trump is back at it—this time, weaponizing the presidency to line his own pockets. His media company, Trump Media & Technology Group, is reportedly in talks to raise a staggering $3 billion to… — Kio Amachree (@Ivory1957) May 27, 2025 Trump en crypto: meer dan alleen satire De komst van de Trump Corruption Coin laat zien dat memecoins inmiddels zijn uitgegroeid tot een speelveld voor politieke strijd. Wat ooit begon als luchtige grappen in online communities, is veranderd in een kanaal waarmee politici hun boodschap breed verspreiden. Trump laat zien dat digitale activa een lucratieve markt kunnen zijn, terwijl Newsom via satire de aandacht richt op transparantie en democratische waarden. Samen schetsen ze een beeld waarin politiek en crypto steeds nauwer verstrengeld raken. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Trump Corruption Coin zet satire in op crypto is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

PA Daily | Ethereum Pectra upgrade will be launched on May 7; Bernstein predicts that companies will purchase another $330 billion of BTC by 2029

PA Daily | Ethereum Pectra upgrade will be launched on May 7; Bernstein predicts that companies will purchase another $330 billion of BTC by 2029

Affected by the new additions of Binance contracts: ASR rose 53.34% in a short period of time, and ALPINE rose 62.23%; MYX Finance has opened an airdrop query page and will airdrop 14.7% of the total token supply; DWF Labs announced the wallet address used to purchase tokens in the secondary market.
Bitcoin
BTC$109,048.98+0.44%
TokenFi
TOKEN$0.01263-2.01%
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE$1.8862+5.84%
Partager
PANews2025/05/06 17:30
Partager
$TRUMP, $XRP, $SOL Emerge as Top Posted Altcoins of August 2025

$TRUMP, $XRP, $SOL Emerge as Top Posted Altcoins of August 2025

The latest market data discloses that $TRUMP, $TAO, $XRP, and $SOL altcoins have topped the most-discussed altcoins throughout August of 2025.
Solana
SOL$204.96+2.27%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.796+5.41%
Bittensor
TAO$322.96+0.65%
Partager
Blockchainreporter2025/09/01 04:30
Partager
XRP News Today: South Korean Lawmakers Invest in Crypto While Shaping Market Policy

XRP News Today: South Korean Lawmakers Invest in Crypto While Shaping Market Policy

TLDR 16 Korean lawmakers disclosed holdings in crypto assets like XRP and PEPE. South Korean retail investors poured $12B into U.S. crypto stocks in 2025. Lawmakers invested in U.S. tech giants and local unlisted gaming firms. Stablecoin policies in Korea and the U.S. boosted crypto investor interest. South Korean lawmakers are drawing attention after it [...] The post XRP News Today: South Korean Lawmakers Invest in Crypto While Shaping Market Policy appeared first on CoinCentral.
U
U$0.01715+3.93%
XRP
XRP$2.8141+0.39%
Wink
LIKE$0.011745-2.56%
Partager
Coincentral2025/09/01 04:02
Partager

Actualités tendance

Plus

PA Daily | Ethereum Pectra upgrade will be launched on May 7; Bernstein predicts that companies will purchase another $330 billion of BTC by 2029

$TRUMP, $XRP, $SOL Emerge as Top Posted Altcoins of August 2025

XRP News Today: South Korean Lawmakers Invest in Crypto While Shaping Market Policy

Met a former colleague at an offline event, Clanker developer was exposed for "stealing Velodrome funds" and quit the team

Ripple unveils RLUSD platform demo supporting 50 global markets