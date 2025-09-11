Trump Faces Setbacks in Shaping the Federal Reserve

Par : Coinstats
2025/09/11 06:26
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.836+1.77%

Trump unsuccessfully attempted to reshape the Federal Reserve leadership. The recent judicial decision favored the Fed's independence narrative.

Continue Reading:Trump Faces Setbacks in Shaping the Federal Reserve

The post Trump Faces Setbacks in Shaping the Federal Reserve appeared first on COINTURK NEWS.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Brazilian government opens tender for cryptocurrency trading monitoring contract

Brazilian government opens tender for cryptocurrency trading monitoring contract

PANews reported on June 20 that according to Bitcoin.com, the Brazilian Ministry of Justice and Public Security issued a contract tender notice on June 20, planning to purchase a cryptocurrency
BRC20.COM
COM$0.016753+4.69%
AssangeDAO
JUSTICE$0.00006849+3.60%
Juneo Supernet
JUNE$0.0912+8.18%
Partager
PANews2025/06/20 17:01
Partager
3iQ’s XRP ETF Hits $150 Million as Canadian Demand for Regulated Crypto Surges

3iQ’s XRP ETF Hits $150 Million as Canadian Demand for Regulated Crypto Surges

Demand for regulated XRP products in Canada is gaining momentum as 3iQ Digital Asset Management confirmed its XRP ETF has surpassed CAD 150 million in assets under management. Listed on the Toronto Stock Exchange under the ticker XRPQ, the fund launched earlier this year and has quickly emerged as the largest ETF of its kind […]
XRP
XRP$2.9933+1.45%
FUND
FUND$0.018--%
Partager
Tronweekly2025/09/11 08:00
Partager
Fetch.ai to launch $50 million FET token buyback program

Fetch.ai to launch $50 million FET token buyback program

PANews reported on June 19 that Fetch.ai CEO and founder Humayun Sheikh announced that the platform's practicality has been significantly improved due to the increased use of ASI1 and proxy
TokenFi
TOKEN$0.01405+9.08%
Sleepless AI
AI$0.1418-10.87%
Juneo Supernet
JUNE$0.0912+8.18%
Partager
PANews2025/06/19 16:14
Partager

Actualités tendance

Plus

Brazilian government opens tender for cryptocurrency trading monitoring contract

3iQ’s XRP ETF Hits $150 Million as Canadian Demand for Regulated Crypto Surges

Fetch.ai to launch $50 million FET token buyback program

PA Daily | Strategy announces Q1 financial report and plans to raise another $21 billion to buy Bitcoin; crypto venture capital firm dao5 completes $222 million in second-phase fund raising

Spot XRP ETFs in October Could Spark XRP Price: Analysis at Frankfurt Stock Exchange