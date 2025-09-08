Trump-linked venture fund 1789 Capital surpasses $1 billion in assets

PANews reported on September 8th that 1789 Capital, a venture fund with ties to the Trump family, now has over $1 billion in assets, thanks to a surge in new investments since Trump returned to the White House, according to Reuters, citing people familiar with the matter. The firm's investments typically range from $5 million to $50 million, the people said.
Earlier news came out that 1789 Capital, a venture capital firm joined by Donald Trump Jr. last year, invested tens of millions of dollars in Polymarket.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.