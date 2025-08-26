The post Trump Media, Crypto.com, and Yorkville Launch $6.42B $CRO Treasury appeared first on Coinpedia Fintech News
Trump Media, Crypto.com, and Yorkville America Digital are collaborating to launch a $6.42 billion CRO digital asset treasury, holding about 19% of the circulating supply. This strategic move aims to strengthen their positions within the crypto market and showcase confidence in the Cronos ecosystem. The partnership also includes plans to offer exchange-traded funds (ETFs) focused on “Made in America” assets, combining digital currency and traditional investments to attract investors in 2025.
