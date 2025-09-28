PANews reported on September 28th that, according to Jinshi, US President Trump released a cartoon depicting himself firing Federal Reserve Chairman Powell on the 27th. The image, believed to be AI-generated (or digitally rendered), appears to be a photo of Trump pointing his finger at Powell and declaring, "You're fired!" Powell stands holding a cardboard box containing personal belongings. The Federal Reserve emblem is seen behind them. The White House has yet to respond.PANews reported on September 28th that, according to Jinshi, US President Trump released a cartoon depicting himself firing Federal Reserve Chairman Powell on the 27th. The image, believed to be AI-generated (or digitally rendered), appears to be a photo of Trump pointing his finger at Powell and declaring, "You're fired!" Powell stands holding a cardboard box containing personal belongings. The Federal Reserve emblem is seen behind them. The White House has yet to respond.

Trump posts cartoon on social media, threatening to "fire" Powell

Par : PANews
2025/09/28 08:57
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.499-1.10%
Sleepless AI
AI$0.1194-1.64%
Seed.Photo
PHOTO$0.801-11.28%
Whiterock
WHITE$0.0002951+6.41%
Housecoin
HOUSE$0.007983-3.15%

PANews reported on September 28th that, according to Jinshi, US President Trump released a cartoon depicting himself firing Federal Reserve Chairman Powell on the 27th. The image, believed to be AI-generated (or digitally rendered), appears to be a photo of Trump pointing his finger at Powell and declaring, "You're fired!" Powell stands holding a cardboard box containing personal belongings. The Federal Reserve emblem is seen behind them. The White House has yet to respond.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Syntactically Valid Code Editing: A Training Methodology for Neural Program Synthesis

Syntactically Valid Code Editing: A Training Methodology for Neural Program Synthesis

This method is designed to overcome challenges in a standard autoregressive approach, allowing the model to make targeted, grammatically correct changes
Partager
Hackernoon2025/09/25 00:00
Partager
One victim lost $78,187 due to a phishing authorization signed 623 days ago

One victim lost $78,187 due to a phishing authorization signed 623 days ago

PANews reported on September 28 that according to Scam Sniffer, a victim lost $78,187 due to a phishing authorization signed 623 days ago. Users are reminded to regularly check and revoke old authorizations.
Solana Retardz
SCAM$0.000019--%
Partager
PANews2025/09/28 09:22
Partager
The head of the Base protocol called on all applications on the Base chain to use the EIP5792 standard

The head of the Base protocol called on all applications on the Base chain to use the EIP5792 standard

PANews reported on September 28 that Jesse Pollak, head of the Base protocol, posted on the X platform that every application on the Base chain needs to use the EIP5792 standard, and emphasized the need to eliminate the multi-step authorization mechanism as soon as possible.
Multichain
MULTI$0.03804+2.97%
SOON
SOON$0.3165-9.13%
Partager
PANews2025/09/28 08:48
Partager

Actualités tendance

Plus

Syntactically Valid Code Editing: A Training Methodology for Neural Program Synthesis

One victim lost $78,187 due to a phishing authorization signed 623 days ago

The head of the Base protocol called on all applications on the Base chain to use the EIP5792 standard

UXLINK: Both CEX and on-chain UXLINK token migration will start next week

Huang Licheng's XPL 5x long position, which he added yesterday, has now made a profit of $1.178 million.