Trump: US ready to impose tariffs if Russia doesn't reach deal

PANews reported on September 23rd that according to Jinshi, Trump stated at the UN General Assembly that the United States is ready to impose tariffs if Russia is unwilling to reach an agreement. US President Trump stated at a UN General Assembly meeting on Tuesday that "if Russia is not prepared to reach an agreement to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of tariffs." He also stated that Europe must immediately halt all energy purchases from Russia and stated that for the tariffs to be effective, Europe needs to take exactly the same measures. He also called on the United Nations to join the United States in taking anti-Russian oil measures.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.