Two addresses swapped 1,791.5 ETH for LINK in the past 7 hours, worth $7.84 million.

PANews reported on August 17th that according to @ai_9684xtpa monitoring, two addresses swapped 1,791.5 ETH for 351,834.6 LINK in the past 7 hours, with a total value of US$7.84 million. Among them:
- Address 0xCEd...837b9: Bought 276,000 LINK at an average price of $22.12
- Address 0x61b...00EC3: Bought 75,000 LINK at an average price of $22.71
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.